ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

10:53
  • суббота
  • 20 января 2024

Уничтожены ракетные установки

США нанесли новые удары по Йемену. Как сообщили в Пентагоне, уничтожены три ракетные установки, при помощи которых хуситы планировали обстреливать американские корабли.

А перед этим авиация США и Великобритании атаковала город Ходейда, второй по значимости порт Йемена. В Вашингтоне называют это актами самообороны.

Так коалиция отвечает на ракетные обстрелы хуситами торговых судов и военных кораблей США в Красном море и Аденском заливе, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ВВС США
ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.