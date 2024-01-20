США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Уничтожены ракетные установки

США нанесли новые удары по Йемену. Как сообщили в Пентагоне, уничтожены три ракетные установки, при помощи которых хуситы планировали обстреливать американские корабли.

А перед этим авиация США и Великобритании атаковала город Ходейда, второй по значимости порт Йемена. В Вашингтоне называют это актами самообороны.

Так коалиция отвечает на ракетные обстрелы хуситами торговых судов и военных кораблей США в Красном море и Аденском заливе, сообщает "ТВ Центр".

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