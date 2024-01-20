У японского аппарата после посадки на Луну возникли проблемы

Не работают солнечные батареи

1:0 в пользу Токио. Таков результат космической гонки американской и японской лунных миссий. Накануне вечером первый в истории японский модуль SLIM совершил посадку на поверхность спутника Земли.

Связь с ним установлена и это уже означает успех. Однако не обошлось без сбоев - солнечные панели пока не вырабатывают электричество. Аппарат использует энергию установленных на нём батарей.

Главной задачей полёта называли точность посадки, сейчас данные проверяют. Модуль оснащён двумя маленькими луноходами для фотосъёмки и астрономических наблюдений.

А вот американская миссия к спутнику Земли завершилась неудачей. У автоматической станции "Перегрин" уже в полёте возникли проблемы с двигателем, началась утечка топлива. Модуль свели с орбиты, и он сгорел в атмосфере Земли над Тихим океаном, сообщает "ТВ Центр".

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