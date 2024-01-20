Российские войска начали наступление под Купянском

Противник отступает

Российские войска взламывают оборону противника и наступают на купянском участке фронта. Там у врага большие потери, не хватает людей и боеприпасов. Массированные удары наносит наша артиллерия, разрушая укрепления и логистические цепочки боевиков. Украинские командиры с тревогой докладывают - продвижение идёт по всему 35-километровому фронту.

На "сватовском пятачке" десантники застали врасплох изрядно потрепанные батальоны территориальной обороны. Во время стремительной атаки прорвались к железной дороге и взяли под огневой контроль автотрассу, ведущую в Синьковку. В радиограммах главкому сухопутных войск Украины Сырскому боевики сообщают: ситуация критическая, русские уничтожили 10 танков, 8 пушек и более полутысячи солдат и офицеров.

Но основное наступление разворачивается на северском направлении. Освободив Весёлое, передовые отряды с ходу захватили господствующие высоты. С боем взяты лесопосадки восточнее Белогоровки. Линия обороны неприятеля прорвана на глубину полтора километра. Мощный, по сути, безостановочный огонь по отступающим радикалам из 110 батальона ВСУ ведут авиация и реактивные установки.

Практически в осаде находится Часов Яр. Все дороги к линии соприкосновения простреливают наши гаубицы и миномёты. Некогда важнейшая тыловая цитадель ВСУ с каждым днём все больше становится похожа на чемодан без ручки, который и бросить жалко и тащить уже невозможно.

На волоске висит и судьба гарнизона ВСУ в Крынках. Российские штурмовые группы дважды беспрепятственно заходили на окраины посёлка. Военная логистика ВСУ в Крынках нарушена. Подвезти снаряды и продукты невозможно. Командиры на правом берегу не разрешают боевикам эвакуироваться. Сегодня в Крынках остается менее 80 националистов. Да и те безвылазно прячутся от обстрелов в подвалах. Освобождение этого посёлка только дело времени.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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