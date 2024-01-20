США перед выборами идут на обострение ситуации в мире

Байден хочет умаслить избирателей небольшой победоносной войной

В преддверии президентских выборов в Вашингтоне идут ва-банк, максимально обостряя ситуацию сразу в нескольких регионах мира. На Ближнем Востоке американская авиация нанесла новые удары по Йемену.

Президент Байден продолжает попытки убедить Конгресс выделить 60 миллиардов на нужды украинской армии, прекрасно понимая, что без поддержки США киевский режим долго не протянет.

По данным телеканала NBC, на закрытой встрече с конгрессменами помощники Байдена прямо заявили: "Без американской поддержки Россия может одержать победу в течение нескольких недель". Но даже это не помогло, подчёркивает CNN. В Белом доме царит "мрачное осознание собственного бессилия". В том числе и потому, что всё меньше шансов остаться у власти. Вот уже издание The Week пугает Трампом в образе монстра.

Европа теперь должна стать главным спонсором Киева. К концу 2024 года ЕС сможет произвести почти полтора миллиона снарядов, гордо рапортует Брюссель. Впрочем, и это вряд ли что-то изменит.

Тем временем, НАТО готовит крупнейшие со времен холодной войны учения рядом с российскими границами. Танки, истребители и боевые корабли уже на подходе.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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