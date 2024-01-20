Собянин: С 24 по 26 января в столице пройдут "Дни студенчества"

Студентов ждут на ВДНХ и в парках

Около сотни мероприятий пройдёт в Москве в "Дни студенчества". Об этом написал у себя "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с 24 по 26 января учащиеся столичных вузов смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в квестах и соревновании "Лига Универов".

Празднования пройдут в разных районах столицы. Студентов будут ждать на ВДНХ и в парках, поздравлять в метро и спортивных комплексах.

Сейчас в Москве проживает более трёх миллионов молодых людей. У них есть все возможности для развития, а в декабре прошлого года город стал молодёжной столицей России.

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