В предвыборном штабе Владимира Путина идёт приём граждан

Отвечают на вопросы Владимир Машков и Марьяна Лысенко

В общественной приёмной при избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина в Москве сегодня проводят встречу с гражданами.

Темы обращений самые разные. Выслушивают посетителей сопредседатели штаба народный артист Владимир Машков и главврач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также волонтёры.

Все обратившиеся получают подробную консультацию и ответы на свои вопросы. Общественные приёмные работают по всей стране. В них уже поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий от жителей из разных регионов, сообщает "ТВ Центр".

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