Слуцкий предложил списать долги российских регионов

Лидер ЛДПР заявил об этом в Нижнем Новгороде

Кандидат в президенты от ЛДПР, председатель партии Леонид Слуцкий побывал в Нижнем Новгороде. Там он посетил передовое полиграфическое предприятие, где обсудили вопросы автоматизации процессов, а также пообщался с жителями, волонтёрами и руководством региона.

Во время встреч политик озвучил свою инициативу о списании долгов российских регионов, сообщает "ТВ Центр".

"Если мы списываем долги иностранным государствам, то пора списывать их и нашим регионам. Странная ситуация, когда половина бюджета того или иного региона, должна быть передана федеральному центру в качестве долгов. Долги региона перед федеральным центром - это архаизм, рудимент, атавизм, который должен быть так или иначе преодолён и с большой вероятностью в нынешнем году. Будем этого добиваться, за это выступать", - заявил Слуцкий.

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