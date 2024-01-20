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Слуцкий предложил списать долги российских регионов

12:40
  • суббота
  • 20 января 2024

Лидер ЛДПР заявил об этом в Нижнем Новгороде

Кандидат в президенты от ЛДПР, председатель партии Леонид Слуцкий побывал в Нижнем Новгороде. Там он посетил передовое полиграфическое предприятие, где обсудили вопросы автоматизации процессов, а также пообщался с жителями, волонтёрами и руководством региона.

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Во время встреч политик озвучил свою инициативу о списании долгов российских регионов, сообщает "ТВ Центр".

"Если мы списываем долги иностранным государствам, то пора списывать их и нашим регионам. Странная ситуация, когда половина бюджета того или иного региона, должна быть передана федеральному центру в качестве долгов. Долги региона перед федеральным центром - это архаизм, рудимент, атавизм, который должен быть так или иначе преодолён и с большой вероятностью в нынешнем году. Будем этого добиваться, за это выступать", - заявил Слуцкий.

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