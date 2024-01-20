Москвичей пригласили на фестиваль имени Валерия Халилова

Он открылся в Доме музыки

Торжественное открытие III музыкального фестиваля имени Валерия Халилова состоялось в Москве. Накануне в Светлановском зале Дома музыки духовой оркестр исполнил современные и классические произведения.

Мероприятие дало старт фестивалю и в других регионах. В течение двух недель творческие коллективы проведут более 60 выступлений, сообщает "ТВ Центр".

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в память о талантливом военном дирижёре, руководителе ансамбля имени Александрова.

Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе в декабре 2016 года. Тогда самолёт Минобороны с артистами направлялся в Сирию, где музыканты должны были дать праздничный концерт для российских военнослужащих.

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