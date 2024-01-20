Его музыка звучит в культовых фильмах

Всенародно любимому композитору Владимиру Дашкевичу исполнилось 90 лет. Его имя знакомо каждому, кто смотрел советское кино. В невероятной популярности картин "Бумбараш", "Собачье сердце", "Зимняя вишня", цикла фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона немалая заслуга Владимира Дашкевича.

Он - композитор-универсал, который умеет писать в совершено разных жанрах и стилистике. И хотя Дашкевич больше известен по работам в кино (а это около сотни картин и мультфильмов) в его творческом портфолио есть и серьёзные произведения крупной формы. Он - автор нескольких симфоний, трёх опер, оратории, концертов и даже мюзиклов, сообщает "ТВ Центр".

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