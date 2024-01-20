Стало известно о судьбе выброшенного из поезда кота Твикса

Подробности сообщили волонтёры

Кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, погиб. Об этом РИА Новости сообщили волонтёры, занимавшиеся поисками животного.

"Да, подтверждаю, кота нашли мёртвым. Мужчина утром нашёл на перекрёстке в километре от вокзала, где его выбросили", - сказала главный волонтёр Ольга Кудряшова.

Кота искали несколько дней. В поисках были задействованы около трёхсот человек. Волонтёры развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. В МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело против проводницы.

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