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Стало известно о судьбе выброшенного из поезда кота Твикса

11:35
  • суббота
  • 20 января 2024

Подробности сообщили волонтёры

Кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, погиб. Об этом РИА Новости сообщили волонтёры, занимавшиеся поисками животного.
В Кирове проводница выкинула из вагона домашнего кота Твикса

"Да, подтверждаю, кота нашли мёртвым. Мужчина утром нашёл на перекрёстке в километре от вокзала, где его выбросили", - сказала главный волонтёр Ольга Кудряшова.

Кота искали несколько дней. В поисках были задействованы около трёхсот человек. Волонтёры развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. В МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело против проводницы.

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