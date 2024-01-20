Гендиректор "Газпром-Медиа" поддержал решение Путина участвовать в выборах

Выборы пройдут в марте 2024 года

Генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров поддержал решение об участии Владимира Путина в президентских выборах. Об этом он заявил в Москве в интервью АГН "Москва".

Я уже немолодой человек, и мне есть с чем сравнивать. За последние 20 лет Россия приобрела те необходимые качества, которые соответствуют независимой самостоятельной стране. Для меня очевидно, что под управлением Владимира Путина Россия стала независимой, суверенной и абсолютно самостоятельной державой.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Впервые голосование будет идти три дня. Инаугурация избранного главы государства намечена на 7 мая.

В Гостином дворе работает предвыборный штаб главы государства. Сегодня там идёт приём граждан. На вопросы отвечают артист Владимир Машков и врач Марьяна Лысенко.

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