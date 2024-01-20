На Татарстан обрушился сильнейший за 5 лет снегопад

Закрыто движение на федеральных трассах

Стихия испытывает на прочность жителей Татарстана. На регион обрушился рекордный за последние пять лет снегопад. В республике действует план "Буран".

Авиарейсы отменяют, а на федеральных трассах М-12 и М-7 ограничено движение транспорта. На помощь оказавшимся в ловушке водителям приходят спасатели.

Застрявшие большегрузы и легковые машины выкапывают и вытягивают из сугробов с помощью тросов. Также развёрнуты пункты обогрева, сообщает "ТВ Центр".

Последствия снегопада ликвидируют и в столичном регионе. Коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают улицы. Накануне в Москве выпала четверть месячной нормы осадков.

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