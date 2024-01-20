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В Крыму устраняют последствия мощных ливней

14:49
  • суббота
  • 20 января 2024

Вода затопила улицы и дома

В Крыму и Севастополе после ливней подтоплены десятки домов. Накануне из-за обильных осадков произошёл гидроудар на реке Чёрная. Русло не справилось с объёмом, и вода мощным потоком вышла из берегов, круша деревья и заборы. В селе Черноречье подтоплены десятки домов.
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За ночь уровень упал, но проблемы остались: затоплены колодцы и канализация. Осадки продолжаются, наполняя естественные углубления - ямы, рвы, небольшие пруды.

Из-за ила пришлось отключить гидроузлы. Всю ночь водолазы МЧС и коммунальные службы проводили очистку водозаборов. В течение дня водоснабжение в Севастополе будет восстановлено. До сих пор в зоне подтопления дорога и одна из городских электроподстанций, теплицы, конюшня, фермы, частные хозяйства.

На Южном берегу Крыма проблема с горными потоками. К дождям добавился талый снег. В Алуште образовалась трещина на дороге. Не выдерживают подпорные стены. В Кореизе улицы затопила подземная река.

Обильные осадки наполнили водохранилища, питающие Ялту и Севастополь, симферопольские резервуары. Показатель приближается к максимуму за последние 35 лет. Этих запасов хватит на полтора года.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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