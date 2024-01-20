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Даванков выступил с инициативой по автоматизации производств

15:06
  • суббота
  • 20 января 2024

Он пообщался с жителями Красногорска

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков сегодня приехал в Красногорск. Там он пообщался с местными жителями. Главной темой разговора стали нелегальные мигранты и проблемы, которые появляются из-за них.
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Во время беседы политик прогулялся по улицам Красногорска, а также рассказал о своей инициативе по автоматизации производства и логистики, сообщает "ТВ Центр".

"Большая цель - мигрантозамещение в течение пяти лет. Количество мигрантов можно сократить вдвое, если заниматься автоматизацией производств и логистики. Такой подход реализован во многих странах. Важно, чтобы компании использовали не дешёвый труд мигрантов, а всё-таки модернизировали своё производство. Такую программу я представлю 30 января", - сообщил Даванков.

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