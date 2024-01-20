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Машков: Общественные приёмные Путина получили 12 тысяч обращений

14:53
  • суббота
  • 20 января 2024

Граждане желают президенту удачи

В общественной приёмной при избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина сегодня провели встречу с гражданами. Темы обращений - самые разные.
В предвыборном штабе Владимира Путина идёт приём граждан

Выслушали посетителей сопредседатели штаба - народный артист Владимир Машков и главврач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она рассказала, что многие спрашивали про меры социальной поддержки и работу ЖКХ.

Все обратившиеся получили подробную консультацию и ответы на свои вопросы.

"На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приёмные. Все это аккумулируется в центральном избирательном штабе, все анализируется, и, наверное, на первом месте - это пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - сообщил Владимир Машков.

Общественные приёмные кандидата Владимира Путина открыты по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

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