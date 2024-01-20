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Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

14:22
  • суббота
  • 20 января 2024

Сейчас возводятся сразу 11 станций

В Москве сейчас строят сразу 11 станций новой Троицкой линии метро. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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Возводят первый участок, который свяжет "ЗИЛ" и "Коммунарку". Платформы находятся в разной степени готовности - от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки.

Всего на ветке будет 17 станций, конечной станет "Троицк". Новую линию метро ждут около полутора миллионов москвичей в нескольких округах города.

Мэр отметил, что с её вводом значительно снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской веток.  

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