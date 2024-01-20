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Лукашенко не вышел на лёд из-за травмы

16:11
  • суббота
  • 20 января 2024

Команда осталась без нападающего

Александр Лукашенко не вышел сегодня на лёд из-за травмы ноги, которую он получил во время колки дров. Президент Белоруссии не участвовал в хоккейном матче против команды Могилёвской области.
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"Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню. Ходил, ходил - вроде ничего. А потом…", - рассказал Лукашенко. Фрагмент его объяснений опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко регулярно играет в хоккей. Это одно из основных увлечений белорусского президента. Он выступал за такие команды, как "Сборная звёзд мира", "Президентский спортивный клуб".

В официальных и товарищеских играх Лукашенко чаще всего играет на позиции крайнего нападающего в форме под номером 1, несмотря на то, что традиционно в хоккее этот номер закреплён за вратарями.

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