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В РЖД отреагировали на гибель кота Твикса

15:41
  • суббота
  • 20 января 2024

Компания выступила с заявлением

В России запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
Стало известно о судьбе выброшенного из поезда кота Твикса

Компания провела служебное расследование после вопиющего случая в Кирове, где проводница выбросила из вагона кота. В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения хозяину животного.

Сегодня стало известно, что кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда, погиб. Об этом узнали волонтёры, занимавшиеся поисками животного. Мёртвого кота нашёл мужчина на перекрёстке в километре от городского вокзала.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. В МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело против проводницы.

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