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Собянин рассказал о комплексной реконструкции газопроводов-дюкеров

17:09
  • суббота
  • 20 января 2024

Всего их 12

В Москве продолжается реконструкция Голутвинского и Щукинского газопроводов-дюкеров. Больше половины работ уже завершено, сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Голутвинский газопровод питает топливом московскую ГЭС-1 имени Смидовича. Рабочие и инженеры прокладывают газопровод под дном Водоотводного канала Москвы-реки. Щукинский газопровод прокладывают в две нитки, чтобы создать резерв системы газоснабжения.

Реконструкция 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления началась в 2018 году. Полностью работы завершены на девяти газопроводах.

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