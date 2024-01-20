Замгенпродюсера "Матч ТВ" поддержал решение Путина участвовать в выборах

Голосование состоится в марте

Заместитель генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Василий Конов поддержал решение президента участвовать в выборах. Об этом он сообщил в Москве журналистам АГН "Москва".

Так как мы представляем спортивный канал, безусловно, мы смотрим на то, как развивается российский спорт, то, какие успехи делаются. И с учётом всей ситуации, сложившейся вокруг российского спорта, мы видим поддержку наших спортсменов здесь, непосредственно в России. И это очень важно. Конечно, очень хочется, чтобы данная политика продолжалась. И именно для этого мы и поддерживаем полностью нашего президента.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Точки сбора подписей открыты в торговых центрах и других общественных пространствах.

В Гостином дворе работает предвыборный штаб главы государства. Сегодня там идёт приём граждан. На вопросы отвечают артист Владимир Машков и врач Марьяна Лысенко.

Выборы президента России намечены на 15-17 марта. Инаугурация избранного главы государства должна пройти 7 мая.

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