Зубной протез Уинстона Черчилля выставили на аукцион

Торги пройдут 6 февраля

Протез верхней челюсти Уинстона Черчилля выставлен на аукцион в Великобритании. Торги организует аукционный дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем на западе Англии, сообщается на сайте аукциона.

Аукцион состоится 6 февраля, начальная цена лота – пять тысяч фунтов стерлингов (примерно 560 тысяч рублей).

Зубной протез имеет золотое крепление. Его принадлежность бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю подтверждена. Протез был изготовлен таким образом, чтобы речь политика звучала естественно.

Известно, что у премьер-министра были серьёзные проблемы с зубами, ещё в 20 лет Черчилль потерял несколько зубов. Всего за жизнь стоматологи изготовили для него три или четыре одинаковых протеза, с одним из них он похоронен.

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