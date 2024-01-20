В Кремле дали пояснения по поводу визита Путина в Турцию

Дата визита согласовывается по дипканалам

Кремль сообщит заранее о визите президента Владимира Путина в Турцию. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикации в турецких СМИ, которые назвали 12 февраля датой визита Путина в Турцию. В частности, об этом написала газета Turkiye со ссылкой на свои источники.

В свою очередь, администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что у неё нет информации о визите президента России. Там отметили, что дата согласовывается по дипломатическим каналам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"