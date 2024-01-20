Ветеринары назвали причину смерти кота Твикса

Сегодня его нашли мёртвым

Кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда, умер из-за укуса животного и обморожения. Об этом в интервью РИА Новости сообщила волонтёр Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Сегодня стало известно, что кот Твикс погиб. Мёртвого кота нашёл мужчина на перекрёстке в километре от городского вокзала.

Компания РЖД провела расследование инцидента и по его результатам сообщила, что в России запретят высаживать животных из поездов. Соответствующие изменения внесут в правила обслуживания пассажиров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"