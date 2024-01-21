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В порту Усть-Луга загорелся терминал компании "Новатэк"

10:00
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Пострадавших нет

В ночь на 21 января в порту Усть-Луга загорелся терминал компании "Новатэк". Об этом сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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По его данным, пострадавших в результате пожара нет. Сотрудников терминала оперативно эвакуировали. Огонь тушат спасатели МЧС и Леноблпожспаса. К 10 часам утра пожар удалось локализовать, сейчас горит одна цистерна с нефтью. 

В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности. О причинах пожара не сообщается.   

Компания "Новатэк" занимается добычей природного газа. Морской порт Усть-Луга предназначен, в частности, для перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа.

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