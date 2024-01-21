Разведчикам вручили госнаграды на передовой

Бойцы выполнили поставленные задачи

Высокие государственные награды прямо на передовой получили бойцы разведывательных подразделений, отличившиеся на артёмовском направлении.

Ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ в день образования части.

Во время выполнения боевых задач наши разведчики-десантники, рискуя жизнью, подходят на минимальное расстояние к позициям противника и сообщают ценные данные с переднего края, сообщает "ТВ Центр".

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