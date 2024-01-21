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Разведчикам вручили госнаграды на передовой

11:26
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Бойцы выполнили поставленные задачи

Высокие государственные награды прямо на передовой получили бойцы разведывательных подразделений, отличившиеся на артёмовском направлении.

Ремонтникам вручили высокие награды на передовой
На передовой вручили госнаграды отличившимся бойцам

Ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ в день образования части.

Во время выполнения боевых задач наши разведчики-десантники, рискуя жизнью, подходят на минимальное расстояние к позициям противника и сообщают ценные данные с переднего края, сообщает "ТВ Центр".

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