Удержал занятые позиции: подвиг рядового Калинина

Солдаты и офицеры сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Александр Калинин с товарищами отразил многочисленные атаки украинских боевиков и удержал занятые позиции.

Огнём из пулемета он остановил радикалов, которые после массированного удара вражеской артиллерии пошли в наступление. А затем в дело вступили наши миномётные расчеты. Понеся большие потери, противник отступил.

Рядовой Иван Семёнов в составе экипажа танка атаковал подразделения националистов и уничтожил две долговременных огневых точки, а также множество вражеской пехоты.

При поддержке бронемашин наши мотострелки штурмом взяли опорный пункт ВСУ и закрепились на новых рубежах, сообщает "ТВ Центр".

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