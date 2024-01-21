Израиль нанёс новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Погибли мирные жители

Растёт число жертв израильской операции на палестинских территориях. В секторе Газа четыре человека погибли и более 20 получили ранения при обстреле лагеря беженцев в Джебалии. Ещё четверо погибших в Рафахе, где беспилотник атаковал автомобиль. На Западном берегу реки Иордан военные проводят рейд в Хевроне.

В Хан-Юнисе обнаружен туннель, где боевики ХАМАС якобы удерживали израильских заложников. Журналистам показали фотографии подземных помещений и оставленных пленниками вещей.

А в самом Израиле растёт число антивоенных акций. Митинг с требованием остановить войну прошёл в Хайфе. Он завершился потасовками с полицией, сообщает "ТВ Центр".

В Тель-Авиве демонстранты накрыли символический стол с пустыми местами для находящихся в плену израильтян и призвали к досрочным выборам. Родственники заложников собрались и у резиденции премьера Нетаньяху в Кесарии. Прорваться к главе кабинета им помешала охрана.

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