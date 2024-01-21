В трёх регионах России сбиты украинские беспилотники

Сведений о пострадавших нет

Минувшей ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотников три российских региона. Система ПВО отразила атаку над Тульской областью, сообщило министерство региональной безопасности.

Украинские беспилотники уничтожили также в Орловской и Смоленской областях. По предварительным данным, никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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