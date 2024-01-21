Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Документы переведены в электронный вид

В прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья - более семи миллионов квадратных метров. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, внушительного результата позволила достичь цифровизация строительной отрасли.

Это помогло сэкономить время, а также снизило стоимость самих проектов. Многие документы переводят в электронный формат. Запустили и сервис с искусственным интеллектом, который автоматически обрабатывает градостроительные планы.

Кроме того, цифровизация упростила переезд в новое жильё. Специальная программа позволяет получить всю необходимую информацию, оформить документы и записаться на осмотр квартиры, сообщает "ТВ Центр".

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