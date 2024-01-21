В Европе зреет недовольство действиями властей

Люди выходят на улицы

Политические волнения назревают в Германии. После ожесточённых диспутов в Бундестаге правящая коалиция вывела сторонников на митинги. По всей стране в них приняли участие более 140 тысяч человек. Цель - создать видимость решительной поддержки действующей власти, несмотря на проблемы с экономикой, миграцией и нежеланием граждан спонсировать войну на Украине.

Эти же проблемы вызвали волну протестов и в других европейских странах. Во Франции фермеры перекрывают сельхозтехникой дороги и вываливают тонны навоза прямо на городских улицах. Аналогичная ситуация - в Нидерландах, Польше и Румынии. Но всё же самые массовые протесты аграриев проходят в Германии. Страны разные, но причина недовольства одна - помощь киевскому режиму в ущерб собственным производителям.

Флагман немецкого автопрома "Мерседес" объявил о намерении продать все салоны в Германии и ликвидировать штаб-квартиру в Штутгарте. При этом в концерне уверяют, что точки продаж не будут закрыты, а сотрудники не потеряют работу. Такие же успокаивающие заявления делала в свое время и компания BIA Forst, производившая хромированные логотипы для "Мерседесов", а потом просто обанкротилась.

В ФРГ собираются закрыть и крупнейший в Европе швейцарский завод по производству солнечных панелей. Компания посчитала, что в США работать выгоднее, чем в тонущей в санкционных войнах и экономических проблемах Германии.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"