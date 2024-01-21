ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В секторе Газа найден тоннель, в котором ХАМАС удерживал заложников

12:26
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Опубликовано видео, снятое израильскими военными

На юге сектора Газа обнаружено место, где боевики ХАМАС могли удерживать израильских заложников. На кадрах, опубликованных ЦАХАЛ - тоннель, найденный во время боев в Хан-Юнисе.

В ХАМАС назвали условия новой сделки по заложникам
Израильские военные случайно убили троих заложников

Видео даёт понять, в каких условиях содержатся израильские заложники. Пройдя километр по подземному городу, на глубине 20 метров, военные обнаружили зал, а за ним пять камер, в которых, предположительно, содержали пленников.

"Тоннель был оснащён взрывчаткой и взрывозащитными дверями. По нашим данным, в нём в разное время содержались около 20 заложников в суровых условиях: без окон, без вентиляции, при уровне влажности, не позволяющем человеку нормально дышать. Конечно, когда мы вошли внутрь, пленников уже не было", - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Но было найдено оружие, принадлежащее ХАМАС и детские рисунки. Сейчас в заложниках у палестинцев находятся более 130 человек.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - Елена Макарова (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.