В секторе Газа найден тоннель, в котором ХАМАС удерживал заложников

Опубликовано видео, снятое израильскими военными

На юге сектора Газа обнаружено место, где боевики ХАМАС могли удерживать израильских заложников. На кадрах, опубликованных ЦАХАЛ - тоннель, найденный во время боев в Хан-Юнисе.

Видео даёт понять, в каких условиях содержатся израильские заложники. Пройдя километр по подземному городу, на глубине 20 метров, военные обнаружили зал, а за ним пять камер, в которых, предположительно, содержали пленников.

"Тоннель был оснащён взрывчаткой и взрывозащитными дверями. По нашим данным, в нём в разное время содержались около 20 заложников в суровых условиях: без окон, без вентиляции, при уровне влажности, не позволяющем человеку нормально дышать. Конечно, когда мы вошли внутрь, пленников уже не было", - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Но было найдено оружие, принадлежащее ХАМАС и детские рисунки. Сейчас в заложниках у палестинцев находятся более 130 человек.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - Елена Макарова (смотрите видео).

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