ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Кубани объявлено штормовое предупреждение

14:02
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Регион накрыли снегопады с сильным ветром

Снегопады обрушились на юг России. На Кубани объявлено штормовое предупреждение. В регионе замело дороги. Водителей просят быть предельно острожными и по возможности отказаться от дальних поездок. В Краснодаре круглосуточно работают коммунальные службы. На улицах и во дворах убирают снег. Проезжую часть и тротуары обрабатывают смесью против гололёда.
На Татарстан обрушился сильнейший за 5 лет снегопад

Непогода и в Крыму. В республике дождь сменился мокрым снегом. Усилился шквалистый ветер, а ночью ударили заморозки, из-за чего на дорогах очень скользко.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Ульяновской области. Из-за мощного снегопада в всех школах региона в понедельник отменили занятия.

Сложная ситуация сохраняется в Татарстане. В республике не утихает метель. На федеральной трассе М-12 работает снегоуборочная техника, на участке магистрали ограничено движение транспорта. Водителям помогают сотрудники МЧС, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.