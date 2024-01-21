Регион накрыли снегопады с сильным ветром

Снегопады обрушились на юг России. На Кубани объявлено штормовое предупреждение. В регионе замело дороги. Водителей просят быть предельно острожными и по возможности отказаться от дальних поездок. В Краснодаре круглосуточно работают коммунальные службы. На улицах и во дворах убирают снег. Проезжую часть и тротуары обрабатывают смесью против гололёда.

Непогода и в Крыму. В республике дождь сменился мокрым снегом. Усилился шквалистый ветер, а ночью ударили заморозки, из-за чего на дорогах очень скользко.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Ульяновской области. Из-за мощного снегопада в всех школах региона в понедельник отменили занятия.

Сложная ситуация сохраняется в Татарстане. В республике не утихает метель. На федеральной трассе М-12 работает снегоуборочная техника, на участке магистрали ограничено движение транспорта. Водителям помогают сотрудники МЧС, сообщает "ТВ Центр".

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