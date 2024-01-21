В горах Афганистана разбился пассажирский самолёт

На борту было 6 человек

Пассажирский самолёт разбился в горных районах на северо-востоке Афганистана. Борт направлялся из Индии в Ташкент. Судно потерпело крушение по причине технической неисправности.

В Росавиации сообщили, что разбившийся в Афганистане небольшой самолёт Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских судов России.

По данным ведомства, на его борту находилось шесть человек. О их судьбе пока ничего не известно, сообщает РИА Новости.

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