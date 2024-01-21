Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Голосование пройдёт с 15 по 17 марта

Писатель Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина об участии в предстоящих президентских выборах. Об этом он сообщил в Москве журналистам АГН "Москва".

Я же очень хорошо, как представитель старшего поколения помню, в каком состоянии досталась Россия президенту Путину. Я очень хорошо помню финал ельцинской эпохи, которая чуть не закончилась развалом и утратой суверенитета, который сейчас мы с таким трудом возвращаем. Считаю, что Путин Владимир Владимирович в совершенстве знает то хозяйство, которым он руководит.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата для участия в президентских выборах 2024 года. Точки сбора подписей открыты в торговых центрах и других общественных пространствах. В Гостином дворе работает предвыборный штаб главы государства.

Выборы президента России намечены на 15-17 марта. Инаугурация избранного главы государства должна пройти 7 мая.

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