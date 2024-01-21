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Собянин рассказал, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

14:23
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Кадровый центр Депздрава оказывает большую помощь врачам

Кадровый центр Депздрава не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что свою квалификацию в прошлом году повысили более 24 тысяч медицинских работников. Они использовали находящееся в центре высокотехнологичное симуляционное и медицинское оборудование.

Медики разных специальностей обучаются здесь взаимодействию друг с другом. Центр находится в постоянном развитии, а количество направлений обучения с каждым годом растёт: в 2023 году повышение квалификации проводилось по 27 новым программам.

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