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Возбуждено дело по факту крушения российского самолёта в Афганистане

13:09
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Самолёт пропал с радаров над горным районом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения бизнес-джета с россиянами в горах Афганистана.
В горах Афганистана разбился пассажирский самолёт

Дело заведено Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте по 263 статье УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более человек".

Сегодня в труднодоступном районе Афганистана потерпел крушение небольшой самолёт Falcon-10. По данным Росавиации, он принадлежал российской компании "Атлетик Групп" и частному лицу. На его борту были шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира.

Это было санитарный рейс по транспортировке больного. Борт летел в Россию из Таиланда с промежуточной посадкой в Ташкенте. По предварительным данным, у самолёта в полёте отказали оба двигателя.

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Самолет Falcon-10
Самолет Falcon-10
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