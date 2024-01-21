Возбуждено дело по факту крушения российского самолёта в Афганистане

Самолёт пропал с радаров над горным районом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения бизнес-джета с россиянами в горах Афганистана.

Дело заведено Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте по 263 статье УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более человек".

Сегодня в труднодоступном районе Афганистана потерпел крушение небольшой самолёт Falcon-10. По данным Росавиации, он принадлежал российской компании "Атлетик Групп" и частному лицу. На его борту были шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира.

Это было санитарный рейс по транспортировке больного. Борт летел в Россию из Таиланда с промежуточной посадкой в Ташкенте. По предварительным данным, у самолёта в полёте отказали оба двигателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"