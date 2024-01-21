Армия России освободила село Крахмальное в Харьковской области

Об этом сообщили в Минобороны

Армия России в результате успешных активных действий западной группировки войск освободила населённый пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Всего в Харьковской области Россия контролирует уже 35 населённых пунктов.

Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника в Харьковской области, ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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