Госдума решила объявить войну буллингу в подростковой среде

Предстоит дать определение этому понятию

Депутаты Госдумы решили всерьёз взяться за агрессивных подростков, портящих жизнь своим сверстникам. Речь о насилии - физическом и психологическом, издевательствах. Одним словом - о том, что называется буллингом.

Термина такого в российских законах никогда не было, и с его чётким определением есть сложности. Где планируют провести грань между шалостью и преступлением? И как за него будут отвечать сами школьники, их родители или представители?

Анна Пешехонова разбиралась (сморите видео).

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