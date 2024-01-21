Московский зоопарк переживает беби-бум

За год на свет появились полторы тысячи малышей
Самый известный обитатель Московского зоопарка сейчас, безусловно, юная панда по имени Катюша. За её взрослением в соцсетях наблюдают сотни тысяч, если не миллионы людей.
Но бамбуковые медведи Дин-Дин и Жуи - не единственные счастливые родители. Потомство появилось у капибар и фламинго, лебедей и овцебыков.
На весь зоопарк за год - полторы тысячи малышей. И они не менее очаровательны. Екатерина Гоголева убедилась (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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