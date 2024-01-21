Престиж и комфорт: как развивается район Проспект Вернадского

Он задумывался как город-сад

Этот район задуман и спроектирован как город-сад. На его территории практически нет промышленных предприятий. Здесь селилась научная и партийная советская элита.

В названии района и его главной улицы - увековечена память о великом русском учёном, а к Олимпиаде-80 здесь обустроили парк и городок для спортсменов.

Всё это - о районе Проспект Вернадского. Изначально престижный и уютный, сейчас он становится ещё более комфортным. В этом убедилась Наталья Бабкина (смотрите видео).

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