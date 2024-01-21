ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Исторический облик вернули 22 скульптурам на парапетах РГБ имени Ленина

16:29
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Работы продлились три месяца

Всего за три месяца специалисты вернули первоначальный вид 22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что по первоначальному плану на работы отводились шесть месяцев. Специалисты сняли весь цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонтных работ в здании в 1985 году.

Самой сложной оказалась скульптура девушки с книгой – её лицо было сильно повреждено. Но реставраторы вернули исторический облик и этой скульптуре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки вернули исторический облик
22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки вернули исторический облик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.