Собянин: Исторический облик вернули 22 скульптурам на парапетах РГБ имени Ленина

Работы продлились три месяца

Всего за три месяца специалисты вернули первоначальный вид 22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что по первоначальному плану на работы отводились шесть месяцев. Специалисты сняли весь цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонтных работ в здании в 1985 году.

Самой сложной оказалась скульптура девушки с книгой – её лицо было сильно повреждено. Но реставраторы вернули исторический облик и этой скульптуре.

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