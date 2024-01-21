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Раскрыты личности погибших при крушении Falcon россиян

14:44
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Семейная пара летела из Таиланда

В Афганистане потерпел крушение бизнес-джет, направлявшийся в Москву. Катастрофа произошла в провинции Бадахшан, недалеко от границы с Таджикистаном. По предварительной информации, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.
В горах Афганистана разбился пассажирский самолёт

В Росавиации сообщили, что самолёт был зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России. Источники информагентств указывают, что борт Falcon-10 совершал чартерный рейс из тайского города Паттайя с промежуточными посадками в индийской Гае и столице Узбекистана Ташкенте. Пунктом назначения значился московский аэропорт Жуковский.

Рейс был санитарный. На борту, помимо четырёх членов экипажа, находились два пассажира. По некоторым данным, это предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков и его супруга Анна. Они отдыхали в Таиланде с декабря.

Там Анна серьёзно заболела, лечилась в больнице в Паттайе. Состояние пациентки потребовало подключения её к аппарату ИВЛ и эвакуации в Россию. По предварительным данным у самолёта отказали оба двигателя. Следственный комитет России возбудил по факту крушения уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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Предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков и его супруга Анна
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