Писатель Олег Рой поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Голосование пройдёт в марте

Писатель Олег Рой поддержал решение Владимира Путина об участии в президентских выборах 2024 года. Об этом он сообщил в Москве в интервью АГН "Москва".

Сейчас, как бы не хотел весь мир, мы стали развиваться намного интенсивнее, намного быстрее. Почему? Потому что вся страна мобилизовалась вокруг президента, вокруг собственной идеи, вокруг русского мира. И сегодня происходит то, что должно было происходить всегда, на протяжении всех последних десятилетий.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата для участия в президентских выборах. Точки сбора подписей открыты в торговых центрах и других общественных пространствах. В Гостином дворе работает предвыборный штаб главы государства.

Выборы президента России намечены на 15-17 марта. Инаугурация избранного главы государства должна пройти 7 мая.

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