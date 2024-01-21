Лавров срочно вылетает в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Будет обсуждаться обстрел Донецка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров срочно вылетает в Нью-Йорк для участия в заседании Совета безопасности ООН. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения сегодняшнего обстрела Донецка. По последним данным, при ударе ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик 25 человек убиты, 20 мирных жителей получили ранения, в том числе тяжёлые. Среди пострадавших есть дети.

Известно, что ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии разного калибра.

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