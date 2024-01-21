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Владельцы терминала в Усть-Луге назвали причину сильного пожара

18:17
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Повреждена насосная станция

В компании "Новатэк" назвали внешнее воздействие причиной пожара в Усть-Луге.  Сейчас пожар локализован, но технологический процесс на терминале компании в порту остановлен, сообщили РБК в пресс-службе "Новатэка".
В порту Усть-Луга загорелся терминал компании "Новатэк"

В ночь на 21 января в порту Усть-Луга загорелся терминал компании "Новатэк". Сотрудников терминала оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

В результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция. В Кингисеппском районе Ленинградской области введён режим повышенной готовности.

Компания "Новатэк" занимается добычей природного газа. Морской порт Усть-Луга предназначен, в частности, для перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа.

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