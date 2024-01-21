Спасатели нашли упавший в Афганистане самолёт: есть выжившие

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Афганская наземная поисково- спасательная служба нашла потерпевший в горах страны самолёт Falcon 10, сообщили в Росавиации. Из шести человек, находившихся на борту, предварительно, четыре живы; судьба двоих человек уточняется.

Бизнес-джет, направлявшийся в Москву, пропал с радаров над территорией Афганистана. Катастрофа произошла в провинции Бадахшан, недалеко от границы с Таджикистаном.

Самолёт был зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России и совершал рейс из тайского города Паттайя с промежуточными посадками в индийской Гае и столице Узбекистана Ташкенте. Пунктом назначения значился московский аэропорт Жуковский.

На борту, помимо четырёх членов экипажа, находились два пассажира: бизнесмен из Ростовской области Анатолий Евсюков и его жена.

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