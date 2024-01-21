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Остановлено движение судов в проливе Босфор

19:03
  • воскресенье
  • 21 января 2024

Из-за поломки якоря у судна из России

Транзит судов через пролив Босфор приостановили из-за поломки якоря у российского танкера. Об этом РИА Новости сообщил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Неисправность судна обнаружил экипаж танкера Peria, следовавшего из России в Измир. Для безопасности других кораблей было принято решение приостановить движение через пролив.

Пролив Босфор, соединяющий Чёрное море с Мраморным, имеет большое значение с торговой и военной точки зрения и остаётся стратегически важным. Это единственный морской путь для Болгарии, Грузии, Румынии, Украины, а также важнейший для России.

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