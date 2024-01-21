22 января объявлено днём траура в ДНР

По жертвам обстрела Донецка

22 января объявлено в ДНР днём траура по жертвам сегодняшнего обстрела Донецка. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

По последним данным, при ударе ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик 25 человек убиты, 20 мирных жителей получили ранения, в том числе тяжёлые. Среди пострадавших есть дети. ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии разного калибра.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения сегодняшнего обстрела Донецка. Для участия в нём в Нью-Йорк срочно вылетел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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