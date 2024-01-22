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ВС России освободили населенный пункт Крахмальное

08:11
  • понедельник
  • 22 января 2024

Это купянское направление

Новые данные от Минобороны. На купянском направлении российские войска освободили населённый пункт Крахмальное. Наши подразделения отбили семь атак штурмовых отрядов ВСУ. А на донецком участке фронта за сутки неприятель потерял убитыми и ранеными до 310 боевиков.

Скопление бронетехники противника эффективно уничтожают расчёты самоходных артиллерийских установок "Мста" группировки "Запад". А вернувшись с передовой, артиллеристы продолжают отрабатывать навыки на полигоне в тыловой зоне ДНР.

Расчеты гаубиц Д-30 проводят боевые стрельбы с применением различных видов боеприпасов. Каждый снаряд - около 25 килограммов, поэтому бойцам необходима хорошая физическая подготовка и четко отлаженные действия. На выполнение боевого задания у расчета всего несколько минут.

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