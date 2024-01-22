Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Старшина Ренат Таутенов, выполняя задачи по медицинскому обеспечению наших бойцов, во время освобождения от радикалов населенного пункта вынес из-под огня троих раненых, оказал им первую помощь и эвакуировал в полевой госпиталь. Самоотверженность Рената сохранила жизни российских военнослужащих.

Младший сержант Илья Абдуллин с экипажем поддерживал наступление штурмового отряда. Его танк вел прицельный огонь по позициям националистов. Вражеские бронемашина, пулемётный расчет и более 10 боевиков были уничтожены. Умелые действия танкистов позволили захватить опорный пункт неприятеля.

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